Количесвот теплоты, полученное водой при нагревании: Q1=Cводы *Mводы(t-t1)

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По закону сохранения энергии " Работа тока кипятильника = количеству теплоты, полученному льдом и водой) A=Q. A=U^2*t / R. Q=Q1+Q2. ( Q1-количество теплоты, необходимое для плавления льда. Q2 - количество теплоты, необходимое для нагревания воды от t1=0 град до t2=10 град.) Q1=лямбда*m1. Q1=330000*0,1=33000 Дж. Q2=c*( m1+m2)*( t2 - t1). Q2=4200*( 0,1 + 1 )*( 10 - 0 )=46200 Дж. Q=33000 + 46200=79200Дж. U^2*t / R = Q. выразим сопротивление R=U^2*t / Q.R=48400*300 / 79200=183,3 Ом.