Конспект по бортнечеству. пожалуйста срочно!

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Пчеловодство Пчеловодство в республике имеет опылительно-товарное направление. Поэтому организацию пасек и их размер нужно проводить, учитывая не только медоносные ресурсы естествен­но произрастающих медоносов, но и потребность в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур.На основании многолетних исследований кормовой базы пчеловодства было установлено, что общий доступный для пчел потенциальный запас меда в цветках растений республики сос­тавляет около 24 тыс. т. Этого запаса достаточно для содержа­ния примерно 250 тыс. пчелиных семей при условии получения от них по 10 кг товарного меда. Для повышения медопродуктивности пчел необходимо расширение площадей медоносных культур, таких как рапс, клевер, редька масличная, донник. В настоящее время в республике имеется около 500 тыс. пчели­ных семей, в том числе на общественных пасеках — около 100 тыс. Продуктивность пчелиных семей на общественных пасе­ках республики колеблется по областям и составляет 3-6 кг то­варного мёда.С целью увеличения рентабельности пасек необходимо внед­рять прогрессивные технологии обслуживания и комплексного использования пчелиных семей с получением таких продуктов, как цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд и др. Немаловажный доход дают арендная плата за опыление пчела­ми энтомофильных культур, продажа пчелиных пакетов и ма­ток. От каждой семьи в условиях Республики Беларусь можно получить пакет пчел, не снижая ее медосбора и опылительной деятельности.Формирование пчелиных пакетов и их реализация — один из наиболее эффективных способов повышения доходности па­сек. При этом необходимость формирования отводка (пакета) от каждой пчелиной семьи является надежным противороевым приемом прогрессивной технологии обслуживания крупных пасек. Как правило, эта работа сочетается с получением пчели­ных маток и ведением племенной работы.Следует отметить, что в республике недостаточно развита переработка меда на продовольственные цели, что связано глав­ным образом с нехваткой соответствующих тароупаковочных материалов. Мед, как правило, фасуется в стеклянные банки емкостью 0,3-0,5 л, в то время как в большинстве стран тара имеет широкий диапазон емкости и упаковочных материалов.Развитие мелких отраслей животноводства, а соответствен­но и переработки полученной ими продукции, в перспективе (при условии насыщения внутреннего рынка основными про­дуктами питания и стабильном потребительском спросе) будет более активным.Основными проблемами в настоящее время являются:- недостаточные маркетинговые исследования в отношении продукции мелких отраслей животноводства - отсутствие отлаженной системы селекции и племенного дела - слабая поддержка государства -отсутствие организационных структур, оказывающих помощь и отстаивающих интересы мелких сельхозпроизводителей, и др.