Конспект по бортнечеству. пожалуйста срочно!
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Конспект по бортнечеству. пожалуйста срочно!
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Пчеловодство Пчеловодство в республике имеет опылительно-товарное направление. Поэтому организацию пасек и их размер нужно проводить, учитывая не только медоносные ресурсы естественно произрастающих медоносов, но и потребность в пчелах для опыления сельскохозяйственных культур.На основании многолетних исследований кормовой базы пчеловодства было установлено, что общий доступный для пчел потенциальный запас меда в цветках растений республики составляет около 24 тыс. т. Этого запаса достаточно для содержания примерно 250 тыс. пчелиных семей при условии получения от них по 10 кг товарного меда. Для повышения медопродуктивности пчел необходимо расширение площадей медоносных культур, таких как рапс, клевер, редька масличная, донник. В настоящее время в республике имеется около 500 тыс. пчелиных семей, в том числе на общественных пасеках — около 100 тыс. Продуктивность пчелиных семей на общественных пасеках республики колеблется по областям и составляет 3-6 кг товарного мёда.С целью увеличения рентабельности пасек необходимо внедрять прогрессивные технологии обслуживания и комплексного использования пчелиных семей с получением таких продуктов, как цветочная пыльца, маточное молочко, пчелиный яд и др. Немаловажный доход дают арендная плата за опыление пчелами энтомофильных культур, продажа пчелиных пакетов и маток. От каждой семьи в условиях Республики Беларусь можно получить пакет пчел, не снижая ее медосбора и опылительной деятельности.Формирование пчелиных пакетов и их реализация — один из наиболее эффективных способов повышения доходности пасек. При этом необходимость формирования отводка (пакета) от каждой пчелиной семьи является надежным противороевым приемом прогрессивной технологии обслуживания крупных пасек. Как правило, эта работа сочетается с получением пчелиных маток и ведением племенной работы.Следует отметить, что в республике недостаточно развита переработка меда на продовольственные цели, что связано главным образом с нехваткой соответствующих тароупаковочных материалов. Мед, как правило, фасуется в стеклянные банки емкостью 0,3-0,5 л, в то время как в большинстве стран тара имеет широкий диапазон емкости и упаковочных материалов.Развитие мелких отраслей животноводства, а соответственно и переработки полученной ими продукции, в перспективе (при условии насыщения внутреннего рынка основными продуктами питания и стабильном потребительском спросе) будет более активным.Основными проблемами в настоящее время являются:- недостаточные маркетинговые исследования в отношении продукции мелких отраслей животноводства - отсутствие отлаженной системы селекции и племенного дела - слабая поддержка государства -отсутствие организационных структур, оказывающих помощь и отстаивающих интересы мелких сельхозпроизводителей, и др.
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