Көсемшенің баяндауышка ,пысықтауыш қа сөйлем
Қазақ тiлi
Көсемшенің баяндауышка ,пысықтауыш қа сөйлем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ол үлкен шығарма жағалы тұр.Ол бізге қызыға қарап тұр.
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