Краткий конспект параграфа 11 по химии 9 класс

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Щелочные металлы- химические элементы главной подгруппы 1 группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева: Li - литий, Na - натрий, K - калий, Rb - рубидий , Сs- цезий, Fr - франций. Получили свое название от гидроокисей щелочных металлов, названные едкими щелочами. Атомы щелочных металлов имеют на внешней оболочке по 1 s - электрону, а на предшествующей - 2 s и 6 р- электронов ( кроме лития). Степень окисления щелочных металлов в соединениях всегда равна + 1.Щелочные металлы в химических соединениях очень активны - быстро окисляются кислородом воздуха, бурно реагируют с водой, образуя щёлочи. Активность возрастает от Li к Fr. ЛИТИЙ - (лат. Lithium), Li - был открыт в 1817 году шведским химиком А. Арфведсоном в минерале петалите. Название происходит от греческого lithos - камень. Металлический литий впервые получен в 1818 году английским химиком Г. Дэви. Литий - серебристо-белый металл, быстро покрывающийся тёмно-серым налетом. Литий - типичный представитель земной коры, он накапливается в наиболее поздних продуктах дифференциации магмы - пегматитах. В пегматитах и биосфере известно 28 самостоятельных минералов лития (силикаты, фосфаты и др.). Все они редкие. В биосфере литий мигрирует сравнительно слабо, роль его в живом веществе меньше, чем остальных щелочных металлов. Из вод он легко извлекается глинами, его относительно мало в Мировом океане Промышленные месторождения лития связаны как с магматическими породами, так и с биосферой (солёные озёра). Литий соединяется с галогенами, образуя галогениды. При нагревании с серой даёт сульфид, с водородом - лития гидрид. Реагирует с азотом. В специальных условиях могут быть получены фосфиды. Нагревание лития с углеродом приводит к получению карбида, с кремнием - силицида. Литий образует многочисленные литийорганические соединения, что определяет его большую роль в органическом синтезе. Литий компонент многих сплавов. С некоторыми металлами (Mn, Zn, Al) образует твёрдые растворы. Литий постоянно входит в состав живых организмов, однако его биологическая роль выяснена недостаточно.У своей сестры книгу взяла)))))))))