Краткий конспект романтизма

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РОМАНТИЗМ - протест против суровой противоречивой действительности. Романтизм был порожден неудовлетворенностью широких общественных кругов результатами буржуазной революции, протестом против национального порабощения, политической реакции. Для представителей романтизма характерно разочарование в учении просветителей. 1. Это такое направление, которое делит мир на 2 мира: - мир действительности, который романтик отвергает; - мир мечты, осуществление которой автор находит в др. мире, не существующем сегодня (мир души, античность..) . 2. Романтизм - противник классицизма (нет единства места, времени и действия) , он признает развитие. Часто в произведениях героями явл. разбойники, изгои, бунтари. Для романтика нет исходно плохих людей, такими их сделало соц. общество. 3. Р. делится на 2 направления: иррациональный и героический. Гофман - у истоков романтизма. Его произведениям присущи драматизм и сарказм, лирика и гротеск, критичность восприятия бытия - «Житейские воззрения кота Мура» , «Эликсир дьявола» , «Золотой горшочек» . Р. рассматривает проблему трудности вступления молодого поколения в социальную и трудовую жизнь. Байрон «Паломничество Чайльд Гагольда» (англ.) . Генрих Гейне Китс «Огонь» , «Психея» . Представители романтического движения проявляли значительный интерес к национальному прошлому, традициям фольклора и культуры своего и других народов, стремились создать универсальную картину мира. Р. не заканчивается в 19 в. , он продолжается и в 20 в.