Краткий отзыв Винни пуха

Литература
Краткий отзыв Винни пуха
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винни-Пух — плюшевый медвежонок, большой друг Кристофера Робина. С ним происходят самые разные истории. Однажды, выйдя на полянку, Винни-Пух видит высокий дуб, на верхушке которого что-то жужжит: жжжжжжж! Зря никто жужжать не станет, и Винни-Пух пытается влезть на дерево за мёдом. Свалившись в кусты, медведь идёт к Кристоферу Робину за помощью. Взяв у мальчика синий воздушный шар, Винни-Пух поднимается в воздух, напевая «специальную Тучкину песню»: «Я Тучка, Тучка, Тучка, / А вовсе не медведь, / Ах, как приятно Тучке / По небу лететь!»

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Пользуясь учебником, составьте план-конспект сообщения на тему "Общая характерис??ика животных типа Плоские черви".
Ответить
Другие предметы
Как вы думаете, почему россияне гордятся кремлевскими курантами?
Ответить
Математика
2^(x)-8*2^(-x)=7....
Ответить
Математика
Помогите срочно я подпишусь и поставлю ЛАЙК пожалуйста СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Помогите нужно составить 9 предложений,3 ССП 3СПП и 3 БСП предложение разобрать по частям
Ответить