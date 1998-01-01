Краткий пересказ Петр Великий

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Петр Великий - это большой и тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта "Орлан" Основное предназначение этого крейсера - уничтожение авианосных групп противника. Длина составляет 262 метров, а ширина 28 метров. 25 апреля 1989 года был спущен на воду. Перемеинован так по приказу президента 22 апреля 1992 года. До переименования "Петр Великий " носил бортовый номер 183. Это самый большой в мире действующий неавианосный ударный боевой корабль по состоянию на 2015 Экипаж крейсера — 1035 человек (105 офицеров, 130 мичманов, 800 матросов). Через месяц после выхода крейсера случилась трагедия. Это случилось 27 октября 1998 года. Когда на "Петре Великим" испытывали главную энергетическую установку, прорвало трубу. Погибло несколько человек.