Поставь знаки действия и скобки так, чтобы получилось верное равенство. а) 8 8 8 8 8 8 = 0 б) 8 8 8 8 8 8 8 = 100
Математика
Поставь знаки действия и скобки так, чтобы получилось верное равенство. а) 8 8 8 8 8 8 = 0 б) 8 8 8 8 8 8 8 = 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 8*(8-8)+8*(8-8)=8*0+8*0=0 b) ((8*8)-8)+(8*8)+(8-8)=(64-8)+64+0=56+64=100
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