Поставь знаки действия и скобки так, чтобы получилось верное равенство. а) 8 8 8 8 8 8 = 0 б) 8 8 8 8 8 8 8 = 100

Математика

Поставь знаки действия и скобки так, чтобы получилось верное равенство. а) 8 8 8 8 8 8 = 0 б) 8 8 8 8 8 8 8 = 100

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