Краткий пересказ рассказа городок в табакерке

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Волшебная сказка про мальчика Мишу, который очень хотел узнать, как получается музыка в табакерке. Папа дал ему это задание, а сам ушел. И Миша попал в маленький городок табакерки, где познакомился с мальчиком-колокольчиком, который был его проводником по волшебному городку табакерки. В этом городке Миша познакомился с другими мальчиками-колокольчиками, с дядьками-молоточками, которые стучали по колокольчикам, с господином Валиком, который крутился и зацеплял молоточки, а те в свою очередь стучали по колокольчикам и, наконец познакомился с принцессой-пружиной, которая вертела господина Валика. Но все это волшебное путешествие в маленький городок в табакерке оказалось лишь сном - Мишу убаюкала музыка. Когда Миша проснулся, он рассказал о своем путешествии в подробностях родителям.