Краткое содержание петька на даче андреев

Гость: Гость:

Петька живет у парикмахера Осипа Абрамовича. Он терпит издевательства. Более того, Николка, почти его ровесник, рассказывает Петьке неприличные истории. Каждый день ребенок видит вонь, грязь, нищету. Однажды Петьку его мать, кухарка Надежда, забрала к господам на дачую Петька живо интересуется тем,что за окном поезда, разговаривает с пассажирами, чувствуя себя человеком. Через какое -то время парикмахер требует Петьку назад. И все начинается с самого начала.