Краткое содержание петька на даче андреев

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Краткое содержание петька на даче андреев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петька живет у парикмахера Осипа  Абрамовича. Он терпит издевательства. Более того, Николка, почти его ровесник, рассказывает Петьке неприличные истории. Каждый день ребенок видит вонь, грязь, нищету.  Однажды  Петьку его мать, кухарка Надежда,  забрала к господам на дачую Петька живо интересуется тем,что за окном поезда, разговаривает с пассажирами, чувствуя себя человеком. Через какое -то время парикмахер требует Петьку назад. И все начинается с самого начала.
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