Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста

Математика
Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 арбуза = 1 тыква  1 арбуз=3 кг  На сколько масса арбуза ›массы тыквы ?

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