Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста

Математика

Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста

Автор: Гость