Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста
Математика
Краткую запись к задаче масса тыквы равна массе 4 арбузов по 3 кг каждый.на сколько масса арбузов меньше массы тыквы.помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
4 арбуза = 1 тыква 1 арбуз=3 кг На сколько масса арбуза ›массы тыквы ?
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