Крылатые слова помогите пожалуйста плизззззззззззз люди
История
Крылатые слова помогите пожалуйста плизззззззззззз люди
Ответ(ы):
Гость:
Крылатые фразы это фразы которые употреблены в переносном значение, например: золотое сердце , делать из мухи слона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение—миниатюру на тему "Знаки препинания служат нотами при чтении" как вы понимаете смысл предложения? можно ли ноты назвать знак...
Математика
1)У Артёма,Дениса и Юры вместе 20 фунтов.У Артёма 7фунтов,у Дениса 5 фунтов.Сколько фунтов у Юры?2)Три разные булочки стоят 12евро.Булочка с маком ...
Математика