Крылатые слова помогите пожалуйста плизззззззззззз люди

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Крылатые слова помогите пожалуйста плизззззззззззз люди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крылатые фразы это фразы которые употреблены в переносном значение, например: золотое сердце , делать из мухи слона
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