Крымская война Помогите с вопросами 1)причины начала войны и цели воюющих сторо?? 2)характеристика важнейших событий и сражение войны 3)результаты войны,их значение для дальнейшего развития России Заранее спасибо
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Крымская война Помогите с вопросами 1)причины начала войны и цели воюющих сторо?? 2)характеристика важнейших событий и сражение войны 3)результаты войны,их значение для дальнейшего развития России Заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Имеется в виду война с турками?Екатерина Вторая Великая что-то не поделила с турецким Султаном была объявлена война в ней принимали участие великие полководцы такие как Суворов а также Потемкин (после этого сражения Крым полностью отошел России а Потемкину было присвоено имя Княэь Таврический)
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