Крыша детской песочницы имеет форму правильной четырехугольной пирамиды со стор??ной основания 160 см. Вычислите высоту этой крыши, если известно, что ее вес равен 240 кг, а выполнена она из листового металла, квадратный метр к...

Математика

Крыша детской песочницы имеет форму правильной четырехугольной пирамиды со стор??ной основания 160 см. Вычислите высоту этой крыши, если известно, что ее вес равен 240 кг, а выполнена она из листового металла, квадратный метр которого весит 75 кг(подгибами материаоа и весом заклепок пренебречь). Ответ вразите в сантиметрах

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