Решите плиз Упражнение 6. Соедините предложенные предикативные конструкции подходящими по смыслу разделительными союзами. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли сою...
Русский язык
Решите плиз Упражнение 6. Соедините предложенные предикативные конструкции подходящими по смыслу разделительными союзами. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли союзы подходят к каждому предложению, то есть взаимозаменяемы ли они? 1) Мы будем противостоять неудачами – неудачи погубят нас. 2) Ночная птица вскрикнула – колодезный ворот скрипнул. 3) Глаза волка в темноте светятся – горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Ребенок утомился и заснул – он притворяется спящим. Упражнение 8. В предикативных конструкциях, соединенных противительными союзами, часто употребляются антонимы — слова с противоположным значением:Ты глупа, а он умен. (А. Островский.) Придумайте такие сложносочиненные предложения, в которых были бы антонимы: друзья — враги, хорошо – плохо, чистый — грязный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№6 1) Не то мы будем противостоять неудачами, не то неудачи погубят нас. 2) То ли ночная птица вскрикнула, то ли колодезный ворот скрипнул. 3) Либо глаза волка в темноте светятся, либо горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Или ребенок утомился и заснул, или он притворяется спящим. а вот восьмое не смог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Изучи концертные афиши в твоем городе или программы классической музыки на телев??дении и радио.Напиши названия произведений,которые звучат чаще др...
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО АЛГЕБРЕ!ОЧЕНЬ ПРОШУ Смешали 2 килограмма 30%-го раствора сульфатной кислоты с 3 килограммами другого раствора этой же к...
Обществознание
Сравни наказание, которому подвергся Иван, например, с тем, что ждёт опоздавшего в школу. Какое из них строже и почему?