Решите плиз Упражнение 6. Соедините предложенные предикативные конструкции подходящими по смыслу разделительными союзами. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли сою...

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Решите плиз Упражнение 6. Соедините предложенные предикативные конструкции подходящими по смыслу разделительными союзами. Объясните, какие значения (и стилистические оттенки) привносят в предложение разные союзы. Любые ли союзы подходят к каждому предложению, то есть взаимозаменяемы ли они? 1) Мы будем противостоять неудачами – неудачи погубят нас. 2) Ночная птица вскрикнула – колодезный ворот скрипнул. 3) Глаза волка в темноте светятся – горят огоньки долгожданного постоялого двора. 4) Ребенок утомился и заснул – он притворяется спящим. Упражнение 8. В предикативных конструкциях, соединенных противительными союзами, часто употребляются антонимы — слова с противоположным значением:Ты глупа, а он умен. (А. Островский.) Придумайте такие сложносочиненные предложения, в которых были бы антонимы: друзья — враги, хорошо – плохо, чистый — грязный.

Автор: Гость