Крыжовник размножается семенами или спорами?
Биология
Крыжовник размножается семенами или спорами?
Ответ(ы):
Гость:
Крыжовник размножается семянами!
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