Кто был третьим человеом

История
Кто был третьим человеом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы имеете ввиду, кто был третьим человеком НА ЗЕМЛЕ, то это был Каин (первенец Адама и Евы)
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