Кто дослеживал внутреннюю часть Африки?

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Четыре тысячи лет назад на восточном берегу Средиземного моря жил трудолюбивый и предприимчивый народ — финикийцы. Страна их была гористой; земель, годных для обработки, не хватало. Все чаще взоры жителей прибрежных поселений обращались к морю. Из кедров, покрывавших вершины гор, финикийцы выдалбливали челны и с них ловили рыбу в бухте. Постепенно финикийцы научились строить небольшие, но крепкие корабли и стали совершать далекие плавания по морю. Следуя вдоль берегов Финикии на юг, мореходы вошли в устье Нила, удивительнейшей из рек. Жители страны, расположенной по его берегам, умели строить лодки из тростника и каких-то тонких кривых деревьев. Но они никогда не видели толстых и прямых бревен, из которых были сделаны корабли чужеземцев. Финикийцы стали привозить в Египет кедровые бревна, а заодно и вино, оливковое масло и рабов. За все это египтяне платили золотом. От египтян финикийцы узнали, что за пустыней к востоку от Нила есть море. Египтяне называли его Великим зеленым (теперь Красное море) . Оно соединено с Нилом длинным каналом. По нему финикийские моряки, находившиеся на службе у египтян, попали в незнакомые им воды. Плывя на юг вдоль берега, окаймленного коралловыми рифами, они достигли страны Пунт (ученые считают, что это берег современного Сомали) . Прошло немало столетий, пока финикийцы освоили путь в страну Пунт. Они узнали, что Великое зеленое море только узкий залив океана, а восточный берег этого залива — полуостров Аравия. Есть сведения о том, что финикийцы, служившие у египтян, совершили первое в истории плавание вокруг Африки. Было это при фараоне Нехо II, правившем в 610—595 гг. до н. э. Плавали финикийцы и на запад по Средиземному морю. Обогнув с юга Малую Азию, они попали в море, усеянное бесчисленными островками. Островитяне называли свое море Эгейским. Дурная слава, которой пользовались финикийцы на Эгейском море, не помешала грекам многому у них научиться. Греки переняли у пришельцев искусство строить корабли и находить путь по звездам. Направляясь на запад вдоль побережья Африки, финикийцы достигли обширного залива. В глубине его была песчаная отмель, образовавшая естественную гавань. Здесь много раз останавливались купцы финикийского города Тира, продавая свои товары. В IX в. до н. э. тиряне основали на месте своей временной стоянки город Карт-Хадашт, что означает Новый город. Впоследствии этот город, известный у римлян под названием Карфаген, стал одним из крупнейших центров западного Средиземноморья. Они открыли Балеарские острова и добрались до Испании (Страна Мрака) . Огибая ее, финикийцы сделали великое открытие. Оказывается, Испания отделяется от Африки узким проливом, по обе стороны которого возвышаются остроконечные скалы. Финикийцы думали, что это ворота, через которые, завершив свой дневной путь, спускается бог лучезарного солнца Мелькарт, и назвали их Столбами Мелькарта, а древние греки — Столбами Геракла. Позднее одну из скал назвали Гибралтар. По ту сторону Столбов Мелькарта простирался бесконечный океан. На океанских берегах Испании и Западной Африки финикийцы основали свои колонии. Древнейшей из них был Гадир — Утес-скала (современный Кадикс) . Плавания финикийцев и карфагенян подготовили географические открытия греков и римлян.