Кто является участниками налоговых правоотношений?

Обществознание
Кто является участниками налоговых правоотношений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налогоплательщиков; налоговых агентов; налоговые и таможенные органы, и это всего лишь малая часть. Свидетели, понятые и даже Банки
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