Расскажите письме своему товарищу о чём нибудь интересном:событии,книги фильме,п??ездки,покупки и так далее

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Расскажите письме своему товарищу о чём нибудь интересном:событии,книги фильме,п??ездки,покупки и так далее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй, милый друг! Совсем недавно я ездила в Эко парк Никола-Ленивец, это было очень здорово. Там я погрузилась в мир арт-хауса, огромные, не особо понятные инсталяции, произвели на меня сильное впечатление. Но ещё больше меня впечатлила огромная территория этого парка, объединяющая три деревеньки, там есть всё, и лес, и речка и поле (в котором и располагаются арт-хаусные объекты). Мне там безумно понравилось, может быть съездим туда вместе на следующих выходных?
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