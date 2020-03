II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните Participle I и Participle 11 и установите фу??кции каждого из них, укажите, является ли оно определением, обстоятельством или составной частью глагола-сказуемого; предложения пе...

Гость: Гость:

1. A man with a hoe or shovel races all over the field directing (Participle I, деепричастие) water to the furrows, making (Participle I, деепричастие) dykes, and forcing (Participle I, деепричастие) the water to run into plots that did not get watered. (Participle II, часть глагола-сказуемого) 1. Человек с мотыгой или лопатой проходит по всему полю, направляя воду в борозды, делая насыпи-преграды, заставляя воду бежать на участки, которые не поливали. 2. It is difficult to overestimate the harm caused (Participle II, определение) by salivation and waterlogging. 2.. Трудно переоценить вред, причиненный в результате засоления и заболачивания. 3. There are machines operating (Participle I, определение) on the rain principle.3. Существуют машины, работающие по принципу дождя. 4. Drainage works required (Participle II, определение) in the north are mainly carried (Participle II, частью глагола-сказуемого в страдательном залоге ) out in all parts of our country. 4. Дренажные работы необходимые на севере в основном выполняются во всех частях нашей страны.