Кто из богатерей спас забаву путятичну а)алеша попович б) добрыня никитич в) илья муромец г) микуласилянович
Литература
Кто из богатерей спас забаву путятичну а)алеша попович б) добрыня никитич в) илья муромец г) микуласилянович
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вспомнить мультик : б) Добрыня Никитич
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