Кто такие клерикалы?(история 8 класс тема франция третья республика)

История
Кто такие клерикалы?(история 8 класс тема франция третья республика)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клерикализм (лат. clericalis — «церковный») — политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
70см-3дм9см+1дм5см вычисли
Ответить
Литература
Почему Пугачев хочет привлечь внимание к Гриневу 8 глава, Капитанская дочка) дам 30 балов)
Ответить
Литература
Используя ресурсы интернета и материалы биографических словарей русские писатели 19 века подготовьте устное сообщение жизни и творчестве к ф рылеев...
Ответить
Математика
Объясните как решать. Пожалуйста.
Ответить
Обществознание
что необходимо учитывать при выборе банка для размещения своих сбережений? Обьяс??ите откуда банки берут деньги для оплаты процентов по вкладам
Ответить