Кто такие клерикалы?(история 8 класс тема франция третья республика)
История
Кто такие клерикалы?(история 8 класс тема франция третья республика)
Ответ(ы) на вопрос:
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Клерикализм (лат. clericalis — «церковный») — политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества.
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