Кто виноват в гибели левши?

Гость: Гость:

Сам Левша виноват: зачем на спор столько выпил, что загнулся? Это раз. Врачи, которые иностранца выхаживать стали, а русского положили- пусть подыхает, это два. Отношение в обществе, где "нет пророка в своем отечестве", это три