Кто виноват в гибели левши?
Литература
Кто виноват в гибели левши?
Ответ(ы):
Гость:
Сам Левша виноват: зачем на спор столько выпил, что загнулся? Это раз. Врачи, которые иностранца выхаживать стали, а русского положили- пусть подыхает, это два. Отношение в обществе, где "нет пророка в своем отечестве", это три
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