Кто жил на территории Франции в древние времена
История
Кто жил на территории Франции в древние времена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На территории Франции в древние времена жили: Галлы, Аквитаны и Белги. Галлы, самая крупная и хорошо задокументированная в источниках группа, были Кельтами, говорившими на галльском языке.
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