Культура.- это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Раскрыть с??ысл. примеры подтверждающие это.
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Культура.- это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом. Раскрыть с??ысл. примеры подтверждающие это.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я понимаю данное высказывание таким образом: когда перед нами находится яблоко, мы обращаем внимание только лишь на его кожуру, мы не знаем какое оно внутри, мы можем его оценивать только по внешнему виду. Так же и с культурой общества. мы не знаем какое именно это общество, мы можем оценивать его только с виду, обращая внимание на культуру этого круга людей. не знаю какие примеры...
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