Купил Матроскин витамины для цыплят, а в рецепте написано: «Давать по 1 капле на20 г??аммоввеса». Достал Матроскин весы. Но вот беда, весы показывают точный вес только после300 грамм, а каждый цыпленок весит гораздо меньше. Ока...

Математика

Купил Матроскин витамины для цыплят, а в рецепте написано: «Давать по 1 капле на20 г??аммоввеса». Достал Матроскин весы. Но вот беда, весы показывают точный вес только после300 грамм, а каждый цыпленок весит гораздо меньше. Оказалось, что весы начинают показывать вес, если на них посадить трёх цыплят одновременно. Взял Матроскин четырёх цыплят, трёх из них пометил разными способами: одному бантик повязал, другому – слюнявчик, третьему кепку надел, и стал взвешивать. Получилось, что первый, второй и третий цыплёнок вместе весят320 грамм; второй, третий и четвёртый цыплёнок вместе весят360 грамм; первый, второй и четвёртый цыплёнок вместе весят300 грамм; первый, третий и четвёртый цыплёнок вместе весят340 грамм. – Сколько весит каждый цыплёнок? – задумался Матроскин. – Сколько каждому капель давать?

Автор: Гость