Купил Матроскин витамины для цыплят, а в рецепте написано: «Давать по 1 капле на20 г??аммоввеса». Достал Матроскин весы. Но вот беда, весы показывают точный вес только после300 грамм, а каждый цыпленок весит гораздо меньше. Ока...
Математика
Купил Матроскин витамины для цыплят, а в рецепте написано: «Давать по 1 капле на20 г??аммоввеса». Достал Матроскин весы. Но вот беда, весы показывают точный вес только после300 грамм, а каждый цыпленок весит гораздо меньше. Оказалось, что весы начинают показывать вес, если на них посадить трёх цыплят одновременно. Взял Матроскин четырёх цыплят, трёх из них пометил разными способами: одному бантик повязал, другому – слюнявчик, третьему кепку надел, и стал взвешивать. Получилось, что первый, второй и третий цыплёнок вместе весят320 грамм; второй, третий и четвёртый цыплёнок вместе весят360 грамм; первый, второй и четвёртый цыплёнок вместе весят300 грамм; первый, третий и четвёртый цыплёнок вместе весят340 грамм. – Сколько весит каждый цыплёнок? – задумался Матроскин. – Сколько каждому капель давать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 + 2 + 3 = 320(г) 4 + 2 + 3 = 360(г) 1 + 2 + 4 = 300(г) 1 + 3 + 4 = 340(г) Если рассмотреть левую часть, то получится взвешиваний 3раза 1-ого цыпл.+ 3раза 2-ого цыпл, + 3раза 3-его цыпл. + 3раза 4-ого цыпл.= = 3*1 + 3*2 + 3*3 + 3*4 = 3(1 + 2 + 3 + 4) - получилось 3 взвешивания комплекта цыплят. Складываем правую часть уравнений: 320 + 360 + 300 + 340 = 1320(г) весят 3 комплекта цыплят Сравниваем обе части уравнений: 3(1 + 2 + 3 + 4) = 1320 1 + 2 + 3 + 4 = 1320 : 3 1 + 2 + 3 + 4 = 440(г) весят вместе 1,2,3 и 4 цыплёнок Возвращаемся к самым первым уравнениям: 1) 440 - 320 = 120(г) весит 4-ый цыплёнок 2) 440 - 360 = 80(г) весит 1-ый цыплёнок 3) 440 - 300 = 140(г) весит 3-ой цыплёнок 4) 440 - 340 = 100(г) весит 2-ой цыплёнок Дальше считаем капли: 5) 120 : 20 = 6(капель) 4-ому цыплёнку 6) 80 : 20 = 4(капли) 1-ому цыплёнку 7) 140 : 20 = 7 (капель) 3-ему цыплёнку 8) 100 : 20 = 5(капель) 2-ому цыплёнку Ответ: 1-ый цыплёнок: 80г , 4капли 2-ой цыплёнок: 100г ; 5 капель 3-ий цыплёнок: 140г; 7 капель 4-ый цыплёнок: 120г; 6 капель
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