Купили 25 белых роз,красных -в 3 раза больше,а желтых -на 15 больше,чем белых. Можно ли из этих цветов составить 5 одинаковых букетов?

Математика

Купили 25 белых роз,красных -в 3 раза больше,а желтых -на 15 больше,чем белых. Можно ли из этих цветов составить 5 одинаковых букетов?

Автор: Гость