Купили 25 белых роз,красных -в 3 раза больше,а желтых -на 15 больше,чем белых. Можно ли из этих цветов составить 5 одинаковых букетов?

Математика
Купили 25 белых роз,красных -в 3 раза больше,а желтых -на 15 больше,чем белых. Можно ли из этих цветов составить 5 одинаковых букетов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красных роз купили 25*3=75 желтых 25+15=40 25/5=5 белых роз в букет 75/5=15 красных роз в букет 40/5= 8 желтых роз в букет Да можно составить 5 одинаковых букетов
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