Площадь осевого сечения конуса равен 36 см2, высота конуса 12 см. Найти радиус конуса.

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Осевое сечение конуса представляет собой прямоугольный треугольник. Высота 12см - это один катет, второй катет - это радиус основания. Формула площади прямоугольного треугольника S= 1/2h * основание. 36 = 1/2*12 * основание Основание = 36 : 6 Радиус конуса = основанию = 6см Ответ: 6см - радиус конуса.