Площадь осевого сечения конуса равен 36 см2, высота конуса 12 см. Найти радиус конуса.
Математика
Площадь осевого сечения конуса равен 36 см2, высота конуса 12 см. Найти радиус конуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевое сечение конуса представляет собой прямоугольный треугольник. Высота 12см - это один катет, второй катет - это радиус основания. Формула площади прямоугольного треугольника S= 1/2h * основание. 36 = 1/2*12 * основание Основание = 36 : 6 Радиус конуса = основанию = 6см Ответ: 6см - радиус конуса.
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