Помогите решить эту тему

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1 Лось,печь,кровать,мышь,уголь,сосулька,льдина,тишь. Номер 2(Там кубик нарисован) 1-е предложение:Серая мышь ест сыр. 2-е предложение:В лесу такая тишь! 3-е предложение на всякий пожарный:В поле колосилась рожь.
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