Помогите пожалуйста, история 7 класс, 12 вопрос

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2. Чума, война, голод. 3. Феод — населённое крестьянами владение земельное, пожалованое господином своему подчинённому человеку. Феодал — землевладелец у которого крестьяне находились в крепостной зависимости. Феодализм — социально-поличитеская структура общества. С наличием двух социальных классов: землевладельцев (феодалов) и крестьян. 4. Те кто воюет, те кто молится, те кто трудится. 6. Община - это форма объединения людей, которая характеризуется коллективными потребностями и трудом.