Помогите пожалуйста, история 7 класс, 12 вопрос
История
Помогите пожалуйста, история 7 класс, 12 вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Чума, война, голод. 3. Феод — населённое крестьянами владение земельное, пожалованое господином своему подчинённому человеку. Феодал — землевладелец у которого крестьяне находились в крепостной зависимости. Феодализм — социально-поличитеская структура общества. С наличием двух социальных классов: землевладельцев (феодалов) и крестьян. 4. Те кто воюет, те кто молится, те кто трудится. 6. Община - это форма объединения людей, которая характеризуется коллективными потребностями и трудом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Алгебра
Постройте графики функций: а)у=||х|-2| б)у=|(х-1)/(х+1)| Если можете, подробно напишите путь решения. Заранее спасибо.