Помогите пожалуйста, история 7 класс, 12 вопрос

История
Помогите пожалуйста, история 7 класс, 12 вопрос
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.  Чума, война, голод. 3. Феод — населённое крестьянами владение земельное, пожалованое господином своему подчинённому человеку.  Феодал — землевладелец у которого крестьяне находились в крепостной зависимости.  Феодализм  — социально-поличитеская структура общества. С наличием двух социальных классов: землевладельцев (феодалов) и крестьян. 4. Те кто воюет, те кто молится, те кто трудится. 6. Община -  это форма объединения людей, которая характеризуется коллективными потребностями и трудом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Доля жінки в повоєнний період
Ответить
Русский язык
Помогите решить эту тему
Ответить
Математика
Площадь осевого сечения конуса равен 36 см2, высота конуса 12 см. Найти радиус конуса.
Ответить
Алгебра
Постройте графики функций: а)у=||х|-2| б)у=|(х-1)/(х+1)| Если можете, подробно напишите путь решения. Заранее спасибо.
Ответить
Биология
Как движется эвглена зеленая Вертикальными движением, вращением, или отталкиваением жгутика
Ответить