Куплено 12 м ткани. Если бы цена 1 м ткани была на 2 р. ниже, чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Только условие срочн
Математика
Куплено 12 м ткани. Если бы цена 1 м ткани была на 2 р. ниже, чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Только условие срочн
Ответ(ы):
Гость:
Х р-цена ткани за 1 м 12 м - куплено ткани х-2 р - цена ниже на 2р , чем на самом деле 12+6 (м)- можно было купить ткани по цене х-2р 12x = 18(x - 2) 12x = 18x - 36 - 6x = -36 x = 6.
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