Куплено 12 м ткани. Если бы цена 1 м ткани была на 2 р. ниже, чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Только условие срочн

Математика

Куплено 12 м ткани. Если бы цена 1 м ткани была на 2 р. ниже, чем на самом деле, то за те же деньги можно было бы купить на 6 м ткани больше, чем было куплено. Только условие срочн

Автор: Гость