Падеж слов жаркое, зеленоватое

Русский язык
Падеж слов жаркое, зеленоватое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж я честно говорю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста заранее спасибо :-):-):-):-)
Ответить
Математика
Радиус шара равен 389 км.Чему равен диаметр это-го шара? Решение:..... Ответ:...... МАТЕМАТИКА 6 КЛ.
Ответить
Математика
Длина веревки в мотке 35 м отрезали кусок 12 м а затем вдвое меньший кусок сколько метров веревки осталось в мотке помогите как сделать
Ответить
Математика
Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее рас...
Ответить
Алгебра
Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9
Ответить