Падеж слов жаркое, зеленоватое
Русский язык
Падеж слов жаркое, зеленоватое
Ответ(ы):
Гость:
Именительный падеж я честно говорю
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