Длина веревки в мотке 35 м отрезали кусок 12 м а затем вдвое меньший кусок сколько метров веревки осталось в мотке помогите как сделать
Математика
Длина веревки в мотке 35 м отрезали кусок 12 м а затем вдвое меньший кусок сколько метров веревки осталось в мотке помогите как сделать
Ответ(ы):
Гость:
35-12=23(м)осталось когда отрезали 12м 12:2=6(м)вдвое меньший кусок 23-6=17(м) осталось в мотке
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