Длина веревки в мотке 35 м отрезали кусок 12 м а затем вдвое меньший кусок сколько метров веревки осталось в мотке помогите как сделать

Математика

Длина веревки в мотке 35 м отрезали кусок 12 м а затем вдвое меньший кусок сколько метров веревки осталось в мотке помогите как сделать

Автор: Гость