Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??
Математика
Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??
Ответ(ы):
Гость:
14+4=18 км/час скорость 2 объекта 18+14=32 км/час скорость сближения объектов 48:32=1.5часа Ответ: Объекты встретятся через полтора часа. или через 90 мин.
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