Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??

Математика

Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??

Автор: Гость