Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??

Математика
Один обьект движется со скоростью 14 км.в час. Второй обьект движется на встречу с неизвестной скоростью,но на 4 км.год больше чем первый,общее растояние между ними 48 км.Через какое время они встретятся??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
14+4=18 км/час скорость 2 объекта                                                                   18+14=32 км/час скорость сближения объектов                                                 48:32=1.5часа                                                                                              Ответ: Объекты встретятся через полтора часа.  или через 90 мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9
Ответить
Английский язык
Какое из слов лишнее? Grass, small, class, fast. Мне кажется, что лишнее или fast, или small. Но бо??ьше всего склоняюсь к small. А вы как счит...
Ответить
Геометрия
Прямые a и b пересекаются.Можно ли провести такую прямую , которая пересекает прямую a и паралельна прямой b? Ответ обоснуйте.
Ответить
Литература
Так пишиться?:замёрзшая
Ответить
Другие предметы
Сходцва ужа и гадюки
Ответить