Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9

Алгебра
Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(х+3)²=9      х+9=9     х=9-9    х=0
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