Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9
Алгебра
Напишите решение уравнения :(х+3)в квадрате(2) =9
Ответ(ы):
Гость:
(х+3)²=9 х+9=9 х=9-9 х=0
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