Какое из слов лишнее? Grass, small, class, fast. Мне кажется, что лишнее или fast, или small. Но бо??ьше всего склоняюсь к small. А вы как считаете?
Английский язык
Какое из слов лишнее? Grass, small, class, fast. Мне кажется, что лишнее или fast, или small. Но бо??ьше всего склоняюсь к small. А вы как считаете?
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