Какое из слов лишнее? Grass, small, class, fast. Мне кажется, что лишнее или fast, или small. Но бо??ьше всего склоняюсь к small. А вы как считаете?

Английский язык

Какое из слов лишнее? Grass, small, class, fast. Мне кажется, что лишнее или fast, или small. Но бо??ьше всего склоняюсь к small. А вы как считаете?

Автор: Гость