Так пишиться?:замёрзшая

Литература
Так пишиться?:замёрзшая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Замёрзшая пишется так как ты написала
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