Так пишиться?:замёрзшая
Литература
Так пишиться?:замёрзшая
Ответ(ы):
Гость:
Замёрзшая пишется так как ты написала
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