Прямые a и b пересекаются.Можно ли провести такую прямую , которая пересекает прямую a и паралельна прямой b? Ответ обоснуйте.
Геометрия
Прямые a и b пересекаются.Можно ли провести такую прямую , которая пересекает прямую a и паралельна прямой b? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы):
Гость:
Проведем через любую точку А прямой а, кроме точки пересечения О прямых а и b, прямую С, параллельную прямой b. Полученная прямая С не совпадает с прямой а (так как а пересекает b) и удовлетворяет условию.
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