Куприн. "Гранатовый браслет". Какой интересный морской деликатес доставили Вере к?? дню рождения?

Гость: Гость:

Рыбу в "12 с половиной фунтов", морского петуха. "Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла."