Куприн. "Гранатовый браслет". Какой интересный морской деликатес доставили Вере к?? дню рождения?
Литература
Куприн. "Гранатовый браслет". Какой интересный морской деликатес доставили Вере к?? дню рождения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбу в "12 с половиной фунтов", морского петуха. "Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла."
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