Л.Н. Толстой "После бала"
Литература
Л.Н. Толстой "После бала"
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Вопрос ответ 1. В 2. А 3. Восторг (в) 4. А 5. А 6. А 7.а 8.в 9.в 10.б 11. Герой так и не женился, потому что не мог. Он боялся что такое вновь случится
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