Ландыш майский и ландыш севнрноамериканский входят в один вид?
Биология
Ландыш майский и ландыш севнрноамериканский входят в один вид?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В один вид входят: 1. Ландыш майский 2. Ландыш Кейзке 3. Ландыш горный 4. Ландыш закавсказский Поэтому ответ, скорее всего, что не входят в один вид.
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