Напишите пожалуйста сочинение на тему чудо своими руками несписывать пожалуйста

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Способностью самозабвенно мечтать обладает далеко не каждый человек. Вокруг всегда найдутся люди, пытающиеся убедить его в бесполезности и безнадежности этого удивительного занятия. Главная героиня повести-сказки А. Грина «Алые паруса» Ассоль сумела не только не поверить насмешкам и злым пророчествам окружающих, но и дождаться воплощения своей мечты. Выросшая одинокой среди не понимающих ее взрослых и не желающих играть с ней детей, Ассоль слишком сильно поверила словам старого Эгля о сказке, ожидающей ее, когда она станет взрослой. Девушка не знала, что в это время в другой стране одинокий и мечтательный юноша бредит морем и кораблями, желая сделать былью то, что казалось лишь чарующей сказкой. Грэй был не только мечтателем, но и решительным, волевым, смелым человеком. Он оставил дом, где ни в чем не нуждался, и отправился в неизвестность - осваивать моря и океаны. Грэй был сначала юнгой, но благодаря своей смекалке, выносливости и целеустремленности он все более и более углублял познания в области мореходного дела, в конце концов добившись осуществления мечты - стать капитаном. Как и сердце Ассоль, душа Грэя ждала чего-то необыкновенного. И чудо случилось: на затерянной лесной поляне молодой человек увидел спящую Ассоль. Оставленное на пальце девушки кольцо стало для нее верным свидетельством будущего чуда. Волей случая Грэй узнал историю Ассоль и ее мечту. И он понял, что вряд ли найдется в его жизни хоть один человек, который был бы ему ближе, чем эта однажды увиденная девушка. Капитан не привык откладывать дела в долгий ящик. Он знал, что Ассоль ждет сказку с алыми парусами, и знал, что эту сказку он сможет ей подарить. Мудра и глубока была «нехитрая истина», постигнутая Грэем благодаря Ассоль: «Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».