Лебединая поступь что такое

Литература
Лебединая поступь что такое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Манера ступать при ходьбе, походка
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