Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?

Математика

Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?

Автор: Гость