Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?
Математика
Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-8=7 7 атлет 8 теннис
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