Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?

Математика
Легкоатлетическую и теннисную секции посеща ют 15 учеников 5 класса. Легкоатлетическую секцию посещают 10 человек, теннисную — 8 человек. Сколько человек посещают: 1) только легкоатлетическую секцию; 2) только теннисную секцию?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-8=7 7 атлет 8 теннис
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
100 баллов. Решите пожалуйста подробно, желательно на листочке. 10 класс
Ответить
Русский язык
Срочно, ребята! Помогите решить 12 номер!!
Ответить
Русский язык
Разбить по слогам слово автор
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения при a=0.2 b=-5
Ответить
Русский язык
Помогите,пожалуйста, подобрать проверочные слова с объяснением: (н...)он сам; (н...)команда; (н...)боялись; перев...рнётся; вод...падом; ...
Ответить