Выпиши 4 слова в которых рядом находятся два гласных звука театр, союз, зайка, арми??, какао, дуэт,маяк, шпион

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Выпиши 4 слова в которых рядом находятся два гласных звука театр, союз, зайка, арми??, какао, дуэт,маяк, шпион
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр, какао, дуэт, шпион
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