Лексическое значение слова жюри
Русский язык
Лексическое значение слова жюри
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на конкурсах, состязаниях, выставках и т. п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти грамматическую основу в предложениях,какие из них побудительные,определит?? сложные и простые : 1. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опус...
Алгебра
Физика
Как изменится температура алюминневой заготовки массой 2кг,если ей сообщить тако?? же количество теплоты,какое идёт на нагревание воды массой 880г ...