Лексическое значение слова жюри

Русский язык
Лексическое значение слова жюри
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Гость:
Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на конкурсах, состязаниях, выставках и т. п
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