Летом 1 кг свеклы стоит 5 руб, при предложении 35 кг в день. осенью s На свеклу возрос ??а 1 кг. в условиях короткого периода эластичность предложения составила 2.5 . определите цену свеклы?
Экономика
Летом 1 кг свеклы стоит 5 руб, при предложении 35 кг в день. осенью s На свеклу возрос ??а 1 кг. в условиях короткого периода эластичность предложения составила 2.5 . определите цену свеклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125р.Настолько снизилась цена
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