Летом 1 кг свеклы стоит 5 руб, при предложении 35 кг в день. осенью s На свеклу возрос ??а 1 кг. в условиях короткого периода эластичность предложения составила 2.5 . определите цену свеклы?

Экономика

Летом 1 кг свеклы стоит 5 руб, при предложении 35 кг в день. осенью s На свеклу возрос ??а 1 кг. в условиях короткого периода эластичность предложения составила 2.5 . определите цену свеклы?

Автор: Гость