Лифт в высотном здании подниимается равномерно со скоростью 3м/с.За сколько минут лифт поднимется на высоту 90м(26-й этаж)

Физика

Лифт в высотном здании подниимается равномерно со скоростью 3м/с.За сколько минут лифт поднимется на высоту 90м(26-й этаж)

Автор: Гость