Лифт в высотном здании подниимается равномерно со скоростью 3м/с.За сколько минут лифт поднимется на высоту 90м(26-й этаж)

Физика
Лифт в высотном здании подниимается равномерно со скоростью 3м/с.За сколько минут лифт поднимется на высоту 90м(26-й этаж)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90м:3м/с=30сек.За 30 секунд он поднимется на 90 метров))
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