Помогите написать сочинение в котором только исторические слова и архоизмы

Русский язык
Помогите написать сочинение в котором только исторические слова и архоизмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Историзмы - это устаревшие слова, которые обозначают названияисчезнувших из современной жизни предметов, явлений, понятий, например:кольчуга, бойница, светец, земство, пищаль. Историзмы, в отличие от архаизмов,не имеют синонимов в современном русском языке. Это объясняется тем, чтоустарели сами реалии, для которых эти слова были наименованиями. Историзмымогут быть связаны с весьма отдаленными эпохами (вече, опричник) и с событиямиотносительно недавнего времени (продналог, чека).Теперь мы не мерим аршины, не кланяемся волостным старшинам иприказчикам и рады забыть все «ненужные», как нам кажется, слова. Но какбыть писателям, историкам, если они захотят описать минувшую эпоху? Висторической литературе, в художественных произведениях, повествующих о прошломнашего народа, нельзя не использовать историзмы. Они помогают воссоздатьколорит эпохи, придают описанию прошлого черты исторической достоверности.Кроме историзмов, в нашем языке выделяются и другие типы устаревших слов. Вам неприходилось наблюдать, как то или иное слово почему-то «попадает в немилость»?Мы всё реже употребляем его в речи, заменяя другим, и так постепенно онозабывается. Например, актёра когда-то называли лицедей, комедиант; говорили не путешествие, а вояж, не пальцы, аперсты, не лоб, а чело. Такие устаревшие слова называютвполне современные предметы, понятия, которые теперь принято именоватьпо-другому. Новые названия вытеснили прежние, и они постепенно забываются.Устаревшие слова, у которых есть современные синонимы, заменившие их в языке,называются архаизмами.Архаизмы принципиально отличаются от историзмов. Если историзмы – этоназвания устаревших предметов, то архаизмы – это устаревшие наименованиявполне обычных предметов и понятий, с которыми мы постоянно сталкиваемся вжизни.Немногие знают, что словом "яра" в древнерусском языке называлась весна. Самослово исчезло из русской лексики, но корень и его значение сохраняются всловах ярка (молодая овечка, родившаяся весной), яровой хлеб (яровые сеютсявесной) и яровизация (предпосевная обработка семян для весеннего по­сева). Всказке “Снегурочка” солнце называется "ярило", как это было принято в ДревнейРуси.Нередко старые слова возрождаются в языке, но наполняются новым содержанием.Так, слово дружина — старинное. Оно использовалось в древнерусском языке.Одним из его значений было “войско князя”. Вслушайтесь в него, и вы услышитезвон кольчуг, гром битвы. Вдумайтесь, и станет ясно: слово это из семьи такихмужест­венных добрых собратьев, как друг, дружба, содружество. В значении“войско князя” употребляет слово дружина А. С. Пуш­кин в “Песне о вещемОлеге”: С дружиной своей, в цареградской броне, князь по полю едет на верномконе.В современном русском языке слово дружина употребляется для обозначениядобровольного объединения людей, созданного с той или иной целью (пожарнаядружина и др.).В составе архаизмов можно выделить различные группы слов. Одни из них отличаютсяот современных своих синонимов какими-нибудь особенностями в звучании, напримернеполногласными сочетаниями звуков (младой – молодой, злато – золото, брег –берег, град – город, вран – ворон; первые слова в этих парах звучат архаично).Подобные архаизмы называются фонетическими. К ним относятсявстречающиеся у писателей XIX века слова клоб (совр. клуб),нумер (совр. номер), стора (совр. штора),гошпиталь (совр. госпиталь) и подобные. Они отличаются от своих«соперников» нередко лишь одним звуком, реже – несколькими звуками илиустаревшим ударением.Также к фонетическим архаизмам относятся и слова, сохранившие звук [e] предтвёрдым согласным, в то время как в их современных вариантах здесь звучит [o](пишется ё) – раскаленный (раскалённый), просвещенный (просвещённый), обрек(обрёк). вот так 

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